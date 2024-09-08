Направление Украины: возвращение военнообязанных из Европы и роль нового министра иностранных дел Ольга ВайленкоВ последние месяцы Украина сфокусировала свои усилия на возвращении военнообязанных мужчин, находящихся за границей, в частности, в странах Европейского союза.