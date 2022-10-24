Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил благодарность американскому госсекретарю Энтони Блинкену за помощь в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил благодарность американскому госсекретарю Энтони Блинкену за помощь в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции.
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