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Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил благодарность американскому госсекретарю Энтони Блинкену за помощь в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции.

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