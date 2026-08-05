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«В детстве мечтала походить на отца»: Юлия Меньшова откровенно рассказала о сходстве с Верой Алентовой

«В детстве мечтала походить на отца»: Юлия Меньшова откровенно рассказала о сходстве с Верой Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова подтвердила наблюдения зрителей: с годами она всё больше напоминает свою знаменитую маму, Веру Алентову.

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