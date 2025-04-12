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Царьград

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Драка у ночного клуба в Уфе: пятеро пострадавших, двое ранены ножом

Драка у ночного клуба в Уфе: пятеро пострадавших, двое ранены ножом

В Уфе возле ночного клуба вспыхнул конфликт, переросший в драку, в результате которой пострадали пять человек, включая двоих, получивших ножевые ранения.

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