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Создатель «спартаковского» трио в «Бенфике» Свен-Йоран Эрикссон борется с раком

Создатель «спартаковского» трио в «Бенфике» Свен-Йоран Эрикссон борется с раком

Главным достижением карьеры Эрикссона, наверное, останется работа в сборной Англии в начале 00-х. Свен-Йоран Эрикссон дважды выводил англичан в финальную часть чемпионата мира (в 2002 и 2006 годах), оба раза оступившись в четвертьфинале.

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