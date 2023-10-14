Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе

Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул нежелание дальнейшей эскалации конфликта между палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, однако иранская сторона будет вынуждена вмешаться в случае продолжения израильской военной операции в секторе Газа с последующим наземным наступлением.