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Дамбиев: под Артемовском уничтожен бывший депутат Верховной Рады и националист Гаврилюк

Дамбиев: под Артемовском уничтожен бывший депутат Верховной Рады и националист Гаврилюк

Российские войска продолжают активное наступление в направлении Артемовска (Бахмута). Ситуация на этом участке фронта настолько тяжела для украинских вооруженных сил, что в Интернете это место уже давно называют “артемовской (бахмутовской) мясорубкой”.

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