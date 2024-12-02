Молодые ребята устроили кровавые разборки в лифте смоленской многоэтажки

«Тревожно жить с такими». Видеозапись конфликта с рукоприкладством в смоленском микрорайоне появилась в Сети Драка с участием двух юношей произошла этой ночью в лифте одного из подъездов дома №53 на Киевском шоссе Смоленска.
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