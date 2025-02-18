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Татар-информ

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В Татарстане выбрали лучший студенческий трудовой отряд

В Татарстане выбрали лучший студенческий трудовой отряд

Фото: пресс-служба студенческих трудовых отрядов РТ В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года».

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