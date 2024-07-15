Омск оказался в конце рейтинга российских городок по объему ввода жилья. На каждого жителя приходится меньше половины «квадрата» жилья, построенного за прошлый год.
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Омск оказался в конце рейтинга российских городок по объему ввода жилья. На каждого жителя приходится меньше половины «квадрата» жилья, построенного за прошлый год.