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Всё о женщинах

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SciRep: мужчины считают женскую грудь привлекательной из-за схожести с ягодицами

SciRep: мужчины считают женскую грудь привлекательной из-за схожести с ягодицами

Ученые из Констанцского университета (Германия) обнаружили, что привлекательность женской груди обусловлена ее схожестью с округлыми ягодицами, которые свидетельствовали о готовности к продолжению рода в древности.

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