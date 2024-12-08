SciRep: мужчины считают женскую грудь привлекательной из-за схожести с ягодицами

Ученые из Констанцского университета (Германия) обнаружили, что привлекательность женской груди обусловлена ее схожестью с округлыми ягодицами, которые свидетельствовали о готовности к продолжению рода в древности.
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