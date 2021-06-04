ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

41 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Что-то владельцы "купленных" водительских удостоверений, таких, как Мара Чуркосарян, мотаются себе по Москве, и в кит...Моё дело предупре...
  • Яна
    Не будет принуждения, не будет нарушения...Моё дело предупре...
  • ГусЕна
    Хахаха"Постыден ваш нел...

Богатое наследие Советского Союза: какие республики бывшего СССР его растранжирили, а какие приумножили?

Богатое наследие Советского Союза: какие республики бывшего СССР его растранжирили, а какие приумножили?

Первый Новостной Распавшийся огромный и мощный Советский Союз оставил после богатое наследство.

Вернуться к статье
52
Обсудить
Ирина
Враги коммунистов ,захватившие республики СССР ,"приумножили " только свое обогащение ,а во всех их Государствах на территории захваченного ими СССР ,одна деградация ,обнищание страны и народа .
SERG Зам
В России тоже хватали кто что может, пока к власти не пришел человек поднявший страну из проданной и униженной.
Вячеслав 5
Думаю.что Туркмения и Азербайджан.очень быстро преодолели кризис за счёт нефти и газа сейчас находятся на высоте.правда политические встряски немного мешают им развитию дальше.можно и дальше развивать эту тему.но слишком сложно сегодня прогнозировать дальнейшие события на Кавказе и Азии.
Александр
Мы знаем, что самая сбалансированная экономика была в/на. Вот только оказалось, что там оказалось самая дурная элитка. А в Казахстане до сих пор один хозяин - это позволило несколько мягче пройти период развала. Но в основном за счёт нефти - почти все месторождения отданы на откуп американцам и китайцам.
Aнатолий Райков
Средней Азии дали добро и они ради хлопка Арал высушили. https://youtu.be/SkCeUbCYCIs

Картина дня

наверх