Богатое наследие Советского Союза: какие республики бывшего СССР его растранжирили, а какие приумножили?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБогатое наследие Советского Союза: какие республики бывшего СССР его растранжирили, а какие приумножили? Первый Новостной Распавшийся огромный и мощный Советский Союз оставил после богатое наследство.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВраги коммунистов ,захватившие республики СССР ,"приумножили " только свое обогащение ,а во всех их Государствах на территории захваченного ими СССР ,одна деградация ,обнищание страны и народа .SERG ЗамВ России тоже хватали кто что может, пока к власти не пришел человек поднявший страну из проданной и униженной.Вячеслав 5Думаю.что Туркмения и Азербайджан.очень быстро преодолели кризис за счёт нефти и газа сейчас находятся на высоте.правда политические встряски немного мешают им развитию дальше.можно и дальше развивать эту тему.но слишком сложно сегодня прогнозировать дальнейшие события на Кавказе и Азии.АлександрМы знаем, что самая сбалансированная экономика была в/на. Вот только оказалось, что там оказалось самая дурная элитка. А в Казахстане до сих пор один хозяин - это позволило несколько мягче пройти период развала. Но в основном за счёт нефти - почти все месторождения отданы на откуп американцам и китайцам.Aнатолий РайковСредней Азии дали добро и они ради хлопка Арал высушили. https://youtu.be/SkCeUbCYCIsКомментировать
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