Украинские СМИ: дрон «Герань» пролетел почти 1000 км до Волынской области Неприятную для жителей западных регионов Украины новость активно обсуждают во вражес.
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Украинские СМИ: дрон «Герань» пролетел почти 1000 км до Волынской области Неприятную для жителей западных регионов Украины новость активно обсуждают во вражес.
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