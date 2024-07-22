⚡️ Сводка по БПЛА за ночь Восемь над Краснодарским краем, семнадцать над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщает МО РФ.
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⚡️ Сводка по БПЛА за ночь Восемь над Краснодарским краем, семнадцать над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщает МО РФ.