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Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

Отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область способствовала стремительному продвижению Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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