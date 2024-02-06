Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Юлия Белова (Ржанова)
    Особенно понравилось про "радостно топить". Так и вспоминаются азартные комментарии наших дроноводов на ЛБС: "Вот, по..."Немыслимое-2" ил...
  • Андрей Калинин
    Однако самомнения у аффтараБегите, глупцы!
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    Во-первых, слова "архи важно" говорил не большой человек, а авантюрист-террорист Ленин. Во-вторых, если за советский ...Тихой сапой

"Немыслимое-2" или британские хитропланы

Ну и вдогонку за разбором финансовых прожектов «как мы украдём российские активы и заживём», ещё один (тоже гениальный) план, условно названный «Немыслимое-2».

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Остров невезения ныне уязвим со всех сторон. Ранее выигрывал от этого.
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12 час.
Elena Guseva
А всё же не надо шапкозакидательства.
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9 час.
Юлия Белова
Особенно понравилось про &quot;радостно топить&quot;. Так и вспоминаются азартные комментарии наших дроноводов на ЛБС: &quot;Вот, пошла-пошла-пошла-пошлаааа.... Ай, красава!&quot;
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3 час.

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