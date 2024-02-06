Ну и вдогонку за разбором финансовых прожектов «как мы украдём российские активы и заживём», ещё один (тоже гениальный) план, условно названный «Немыслимое-2».
"Немыслимое-2" или британские хитропланы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Цыганов
Остров невезения ныне уязвим со всех сторон. Ранее выигрывал от этого.
Ответить
12 час.
Elena Guseva
А всё же не надо шапкозакидательства.
Ответить
9 час.
Юлия Белова
Особенно понравилось про "радостно топить". Так и вспоминаются азартные комментарии наших дроноводов на ЛБС: "Вот, пошла-пошла-пошла-пошлаааа.... Ай, красава!"
Ответить
3 час.
Свежие комментарии