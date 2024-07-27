Прокурор Мангистау встретился с коллективами нефтяных компаний

Прокурор Мангистауской области Айдос Майлыбаев в ходе рабочей поездки на крупные нефтяные месторождения региона - «Каражанбас», «Северное Бузачи» и «Каламкас» ознакомился с условиями работы на предприятиях и побеседовал с трудовыми коллективами.
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