Прокурор Мангистау встретился с коллективами нефтяных компаний

Прокурор Мангистауской области Айдос Майлыбаев в ходе рабочей поездки на крупные нефтяные месторождения региона - «Каражанбас», «Северное Бузачи» и «Каламкас» ознакомился с условиями работы на предприятиях и побеседовал с трудовыми коллективами.