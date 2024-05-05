Марсоход Curiosity нашел следы жизни в древнем обитаемом озере

Оксид марганца широко распространен на Земле и активно участвует в биологических процессах. Подобные отложения возникают постоянно благодаря высокому содержанию кислорода в атмосфере, а также микробам, которые ускоряют реакции окисления марганца, используя их в качестве источника энергии.