Марсоход Curiosity нашел следы жизни в древнем обитаемом озере

Оксид марганца широко распространен на Земле и активно участвует в биологических процессах. Подобные отложения возникают постоянно благодаря высокому содержанию кислорода в атмосфере, а также микробам, которые ускоряют реакции окисления марганца, используя их в качестве источника энергии.
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