Во Владимирской области отец и сын спасли ребенка, провалившегося под лед

В Муроме 18-летний юноша сумел спасти из ледяной воды школьника, сообщает портал "Муром 24". Инцидент произошел в селе Коварлицы, трое школьников решили пересечь реку по тонкому льду, один из мальчишек провалился, друзья стали звать на помощь.