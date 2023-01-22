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Во Владимирской области отец и сын спасли ребенка, провалившегося под лед

Во Владимирской области отец и сын спасли ребенка, провалившегося под лед

В Муроме 18-летний юноша сумел спасти из ледяной воды школьника, сообщает портал "Муром 24". Инцидент произошел в селе Коварлицы, трое школьников решили пересечь реку по тонкому льду, один из мальчишек провалился, друзья стали звать на помощь.

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