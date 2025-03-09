Циклон "Альфред" в Австралии: Столкнулись два военных грузовика

Тридцать шесть человек были ранены в субботу на востоке Австралии после столкновения двух военных грузовиков, которые выполняли спасательную миссию, в условиях, когда шторм Альфред вызывает массовые отключения электроэнергии и представляет угрозу повышения уровня рек.
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