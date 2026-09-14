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Американские ученые предупредили о нехватке воды на Луне для создания городов

Американские ученые предупредили о нехватке воды на Луне для создания городов

Разведанных запасов воды на Луне не хватит для существования мегаполисов и даже городов - их едва ли достаточно на устойчивое существование одной деревни с населением в тысячу человек, рассчитали американские ученые.

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