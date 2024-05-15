В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1 начали работать без кондукторов

Пассажиры обязаны сами рассчитаться за проезд с помощью установленных на поручнях терминалов В Барнауле несколько автобусов маршрута № 1, возобновленного с 6 мая, начали работать без кондукторов и с терминалами оплаты в салонах, пишет "Банкфакс".
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