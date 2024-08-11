Над пятью регионами России за ночь сбили 35 беспилотников

В ночь на воскресенье, 11 августа, российские военные предотвратили новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа и тактических ракет по объектам на российской территории.
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