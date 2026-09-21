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Житель Донецка задержан за попытку подрыва избирательного участка

Житель Донецка задержан за попытку подрыва избирательного участка

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали мужчину, планировавшего подрыв одного из избирательных участков в Донецке.

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