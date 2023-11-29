В Приморье нашли контрабанду на 5 млн рублей на судне из Японии

В незаконном провозе сигарет, одежды и других товаров подозревают троих членов экипажа.Во Владивостоке сотрудники местной таможни обнаружили на прибывшем из Японии корабле контрабанду: общая стоимость товаров народного потребления составила пять миллионов рублей.
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