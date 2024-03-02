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Пронедра

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Народный праздник Овсянки отмечают 3 марта

Народный праздник Овсянки отмечают 3 марта

Народный праздник Овсянки отмечают 3 марта Сергеева ТатьянаТретьего марта наши предки отмечали праздник, известный как Овсянка (ранее — 18 февраля по старому стилю).

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