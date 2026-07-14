В Москве мигрант из Азербайджана Садат Гулиев ведет антироссийскую деятельность и продолжает “кайфовать” в нашей стране

Александр Конкин

Вот если бы он был 'добровольцем или волонтером Донбасса'.., его бы давно депортировали, даже на уКраину, а так... В РФ нет цензуры (???) , вернее она есть но в отношении патриотически настроенных коренных граждан, а русофобы ВСЕГДА 'кейфовали'.