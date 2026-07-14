Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Москве мигрант из Азербайджана Садат Гулиев ведет антироссийскую деятельность и продолжает “кайфовать” в нашей стране

В Москве мигрант из Азербайджана Садат Гулиев ведет антироссийскую деятельность и продолжает “кайфовать” в нашей стране

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что админ “Телеграм-канала Девичья башня” - мигрант из Азербайджана Гулиев Садат Адалятович - является выпускником РУДН, КВНщиком и работал конферансье и ведущим праздников.

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Комментарии
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Юрий Белов
Мечты о том светлом дне когда СМИ напишут : Последний товарный эшелон с мигрантами пересёк границу РФ на выезд .
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4 н.
Александр Конкин
Вот если бы он был &#39;добровольцем или волонтером Донбасса&#39;.., его бы давно депортировали, даже на уКраину, а так... В РФ нет цензуры (???) , вернее она есть но в отношении патриотически настроенных коренных граждан, а русофобы ВСЕГДА &#39;кейфовали&#39;.
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4 н.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Азеры все доодного настроены русофобски.Но живут здесь,делают деньги.У себя в азерстане лни никому не нужны.Там всё занято.Гнать этих тварей с русской земли давно пора.
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4 н.