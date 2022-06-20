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О территориальных притязаниях Чехии на Закарпатье

О территориальных притязаниях Чехии на Закарпатье

Начав с поставок тяжёлого вооружения режиму Зеленского, Чехия в преддверии 77-летия передачи территории нынешней Закарпатской области Украины из состава Чехословакии в состав Украинской ССР переходит к идеологическому наступлению на Россию.

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