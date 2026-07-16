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Неуклонный рост биткоина вселяет оптимизм на фоне рыночной неопределенности

Неуклонный рост биткоина вселяет оптимизм на фоне рыночной неопределенности

В настоящее время биткоин торгуется на уровне 64 612 долларов, за последние 24 часа его цена выросла на 3%, при этом объем торгов составил значительные 48,49 миллиарда долларов, а рыночная капитализация достигла 1,30 триллиона долларов.

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