Игорь КОЛЫВАНОВ: Чемпионство «Зенита» в России, как «Баварии» в Германии или «Ювентуса» в Италии, уже всех подташнивает

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от победы «бело-голубых» над «Ахматом» (2:0), но при этом он не сомневается, что «Зенит» свои три очка возьмет в матче с «Уралом».
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