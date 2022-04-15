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Игорь КОЛЫВАНОВ: Чемпионство «Зенита» в России, как «Баварии» в Германии или «Ювентуса» в Италии, уже всех подташнивает

Игорь КОЛЫВАНОВ: Чемпионство «Зенита» в России, как «Баварии» в Германии или «Ювентуса» в Италии, уже всех подташнивает

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от победы «бело-голубых» над «Ахматом» (2:0), но при этом он не сомневается, что «Зенит» свои три очка возьмет в матче с «Уралом».

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