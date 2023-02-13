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Рейтинг ATP. Фриц стал №7, Ибин У поднялся на 39 строчек

Тэйлор Фриц впервые стал седьмой ракеткой мира. Чемпион Далласа Ибин У поднялся на 39 строчек рейтинга ATP, чемпион Кордовы Себастьян Баес – на 11.

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