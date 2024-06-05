С 5 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Основной темой форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
ПМЭФ
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С 5 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Основной темой форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
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