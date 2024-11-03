WP: в ЕС считают, что поддержка Украины может измениться в случае победы Трампа

Страны Евросоюза (ЕС) готовятся к вероятному изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
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