Контрактников избили дубинкой и шокером в воинской части перед отправкой на СВО. Что известно о происшествии?

SI

Sergey Ivanov

И что, вот этот, который «размахивал шокером и дубинкой»- клоун? А не кажется ли вам, читатели, что клоуны- вовсе не они. Настоящие клоуны те, кто превратил правосудие в свою противоположность- в клоунский аттракцион. Виновными власть в очередной раз назначит тех, кто посмел заикнуться о своих правах. И ведь могу поспорить: Именно эти сволочи и выйдут сухими из воды! А вот теперь подумайте, с каким чувством эти избитые и униженные- своими же!- бойцы поедут обратно на фронт. Наша власть сама плодит себе врагов. И рано или поздно, но эта бомба рванет!