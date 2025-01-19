В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
Контрактников избили дубинкой и шокером в воинской части перед отправкой на СВО. Что известно о происшествии?
Комментарии
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Амара Карпова
Твари💩кто это за гнусные животные🤮💩что творится😱чем эти животные лучше хохлов🤮💩
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17 час.
Э
Элла
Это не люди! Стыдно и больно, что такие у нас есть! Может быть это фейк?!😡😢
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11 час.
SI
Sergey Ivanov
И что, вот этот, который «размахивал шокером и дубинкой»- клоун? А не кажется ли вам, читатели, что клоуны- вовсе не они. Настоящие клоуны те, кто превратил правосудие в свою противоположность- в клоунский аттракцион. Виновными власть в очередной раз назначит тех, кто посмел заикнуться о своих правах. И ведь могу поспорить: Именно эти сволочи и выйдут сухими из воды! А вот теперь подумайте, с каким чувством эти избитые и униженные- своими же!- бойцы поедут обратно на фронт. Наша власть сама плодит себе врагов. И рано или поздно, но эта бомба рванет!
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7 час.
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