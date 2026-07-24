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Жизнь Советской Москвы в 50-е годы

Жизнь Советской Москвы в 50-е годы

Предлагаю вам свежую галерею раскрашенных архивных кадров, которые переносят в Москву 1950-х годов. Это отличная возможность увидеть своими глазами, как восстанавливалась и чем дышала советская столица в первое мирное десятилетие после Великой Отечественной войны.

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