Жизнь Советской Москвы в 50-е годы

Предлагаю вам свежую галерею раскрашенных архивных кадров, которые переносят в Москву 1950-х годов. Это отличная возможность увидеть своими глазами, как восстанавливалась и чем дышала советская столица в первое мирное десятилетие после Великой Отечественной войны.
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