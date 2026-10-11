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Татар-информ

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Казанские футболисты взяли золото Юношеской футбольной лиги

Казанские футболисты взяли золото Юношеской футбольной лиги

Фото: Комитет физической культуры и спорта исполкома Казани Команда «Казань», состоящая из игроков 2009 года рождения, стала чемпионом Юношеской футбольной лиги.

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