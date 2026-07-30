ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе при заключении концессионных соглашений по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов.
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