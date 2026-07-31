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Царьград

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Почему Зеленский жив? Вот, что говорят русские люди - шёпотом на кухне

Почему Зеленский жив? Вот, что говорят русские люди - шёпотом на кухне

Вопрос о том, почему Зеленский ещё жив, всё чаще звучит на кухнях в России. Русские люди недоумевают, почему командование не запустит ракету по главе киевского режима после всех организованных им терактов.

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