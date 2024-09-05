«Валенсия» до конца недели освободила Мира от тренировок после ареста по подозрению в сексуальном насилии. Клуб хочет разобраться в ситуации, законных оснований для отстранения нет (Marca)

В понедельник нападающий был арестован по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе.