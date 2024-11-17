Профессия дворника стала самой дефицитной на рынке труда в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.
Специальность дворника оказалась самой дефицитной в России
Комментарии
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александр перминов
Раньше при СССР всем хватало дворников и убирали была чистота.Сейчас развели пагань ишачью толком не убирают а из подъездов уходит что им нравится.Раньше ЖКО было а сейчас ворье управляющая компания вот в чем разница
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2 час.
Нина Попова
Поддерживаю.
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1 час.
Валентина БогдановаШирочкина
У нас дворник получает 15тыс. Кто пойдет за такие деньги??
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1 час.
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