В подвале одного из многоквартирных домов Киева начали монтировать оборудование для производства беспилотников в интересах Вооруженных сил Украины, указал в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* .
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