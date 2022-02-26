Bel.ru

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Кицис
    От Эстонии до Санкт-Петербурга всего 150 км. Страна НАТО Эстония граничит с Ленинградской областью. До сих пор это ни...Что происходит в ...
  • Юдкевич Сергей
    А о чем же ты, придурок, раньше думал? Ты  изображал из себя президента страны, который может кому либо ставить услов...Президент Украины...
  • анатолий кириченко
    Вы что нахлебников поощряете, сами сидите на шее у государства он паспорт получает в 15 лет и он уже должен себя соде...Белгородские депу...

Бот для сообщений о ямах на дорогах заработал в Белгородской области

Бот для сообщений о ямах на дорогах заработал в Белгородской области

По данным ЦУР, ямы на дорогах – тема №1 каждую весну в Белгородской области. Из-за больших перепадов температуры асфальт не выдерживает и начинает лопаться, а появившиеся трещины быстро превращаются в ямы под механическим воздействием колёс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх