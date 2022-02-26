Бот для сообщений о ямах на дорогах заработал в Белгородской области

По данным ЦУР, ямы на дорогах – тема №1 каждую весну в Белгородской области. Из-за больших перепадов температуры асфальт не выдерживает и начинает лопаться, а появившиеся трещины быстро превращаются в ямы под механическим воздействием колёс.