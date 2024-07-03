LG Electronics приобретает Athom для разработки домов с поддержкой ИИ

Компания LG Electronics приобрела контрольный пакет акций голландской технологической компании Athom, что является частью планов южнокорейского гиганта потребительской электроники по развитию бизнеса в области домашних систем связи на базе искусственного интеллекта (ИИ).
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