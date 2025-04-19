Раскрыта неожиданная статистика исчезновения 40-летних мужчин в России

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил в интервью ТАСС, что в России чаще всего пропадают не дети, и не пожилые люди, а мужчины в возрасте от 25 до 45 лет .
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