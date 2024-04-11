Синоптики оценили уровень загрязнения воздуха в Чите

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации сероводорода, фенола и взвешенных веществ в 1,1-1,3 раза соответственно.
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