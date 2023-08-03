Вчера в новостях и в телеграм-каналах рассказали, что за двое суток в России произошло более 20 случаев поджога военкоматов.
Не пора ли власть употребить?
Комментарии
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Galina
Нужно хотя бы начать
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11 час.
VG
Vasily Golov
Не надо задерживать.Выследил поджигателя,выстрел на поражения.Два происшествия.Поджог и убийство.Не надо тратить время на расследование.Труп есть,поджигающая смесь есть,патрон есть.Разборка.
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Уж+ если где и будут поджигать военкоматы...так это в укропии....
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8 час.
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