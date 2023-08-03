Не пора ли власть употребить?

Galina Нужно хотя бы начать

VG Vasily Golov Не надо задерживать.Выследил поджигателя,выстрел на поражения.Два происшествия.Поджог и убийство.Не надо тратить время на расследование.Труп есть,поджигающая смесь есть,патрон есть.Разборка.