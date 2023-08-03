Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не пора ли власть употребить?

Вчера  в  новостях  и  в  телеграм-каналах    рассказали,  что  за  двое   суток     в  России  произошло   более   20  случаев  поджога  военкоматов.

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Комментарии
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Galina
Нужно хотя бы начать
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11 час.
VG
Vasily Golov
Не надо задерживать.Выследил поджигателя,выстрел на поражения.Два происшествия.Поджог и убийство.Не надо тратить время на расследование.Труп есть,поджигающая смесь есть,патрон есть.Разборка.
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Уж+ если где и будут поджигать военкоматы...так  это в укропии....
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8 час.

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