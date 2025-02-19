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Царьград

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Русский военный самолет вблизи Аляски: NORAD фиксирует полет в международных водах

Русский военный самолет вблизи Аляски: NORAD фиксирует полет в международных водах

Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) зафиксировало полет русского военного самолета в международном воздушном пространстве у Аляски.

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