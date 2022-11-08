Макрон: Франция выступает за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Франция выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 7 ноября, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на 27-й конференции ООН по климату в Египте, сообщает телеканал LCI.