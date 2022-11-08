Вечерняя Москва

17 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Герасим
    За такие деньги сейчас только весту купить можно, как  по мне так она сильно проигрывает сузуки, хоть по надёжности, ...Седан Suzuki Ciaz...
  • Владимир Елкин
    Нужно обязательно ввести запрет на использование беспилотников частными лицами, т.к. они могут быть использованы банд...Эксперт выступил ...
  • Александр Бабин
    А что он свой указ о запрете переговоров уже отменил.В Госдуме заявили...

Макрон: Франция выступает за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Макрон: Франция выступает за возобновление переговоров между РФ и Украиной

Франция выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 7 ноября, сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на 27-й конференции ООН по климату в Египте, сообщает телеканал LCI.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх