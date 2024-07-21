Личный враг Соловьёва: политолог оценил «испуг Владимира Рудольфовича»

Политолог ответил на слова ненависти артиста Данилко к журналисту Владимиру Соловьеву. Политолог Александр Сосновский прокомментировал заявление украинского артиста Андрея Данилко, которые признался в ненависти к тележурналисту Владимиру Соловьеву.
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