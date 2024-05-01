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Ротенберг о «России 25»: «Мы не побеждали два года на Кубке Первого канала, но теперь удалось – за счет смены тренерского штаба. Беларусь хочет взять реванш»

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первая игра – 2 мая в Астане против Казахстана.

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